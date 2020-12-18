Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, çevrimiç olarak gerçekleştirilen basın toplantısında dünya çapından medya mensupları ile bir araya gelerek soruları cevapladı.
"BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN DURUMU GÜÇLENDİ"
Avrupa turnuvaları üzerine yorum yapan Zagklis, “Takımların taleplerini karşılamak ve ulusal liglerin gücünü korumak için üç Avrupa kupasının yeterli olacağını düşünüyorum” dedi. Zagklis, “Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin (BCL) 2019-20 sezonu iptal edilmedi ve 4 Ekim'de gerçekleşen finalle turnuva Atina'da tamamlandı. Aynı bağlamda, yaşadığımız bu benzersiz koşullara daha iyi uyum sağlamak için BCL’in yeni sezonunda oynanacak normal sezon maçlarının sayısını azaltmak ve grupları yeniden düzenlemek de BCL'nin durumunu güçlendirdi. Bu yıl bize, formatların veya tarihlerin değişebildiğini ve bu konuda elimizin ne kadar esnek olduğunu gösterdi” diyerek konuşmasına devam etti.
"FIBA'NIN AMACI BASKETBOL AİLESİNİ BİRLEŞTİRMEKTİR"
2021 yazı için planlanan Olimpiyat Oyunları ile ilgili olarak, Andreas Zagklis Tokyo’da ve öncesinde gerçekleşecek Olimpiyat Eleme Turnuvaları’nda mücadele edecek çoğu uluslararası NBA oyuncusunun orada olacağına güvendiğini belirtti. Türkiye’nin de mücadele edeceği elemelere; Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan, 22 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. Türkiye, elemeleri Kanada’da; Kanada, Yunanistan, Uruguay, Çek Cumhuriyeti ve Çin ile oynayacak.
Zagklis, Olimpiyat Oyunları ve öncesinde oynanacak elemeler hakkında şöyle konuştu:
“Hem NBA yönetimi hem de NBPA (Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği) ile görüşmeler yaptık ve NBA sezonu Olimpiyat Oyunları’ndan önce bitirmenin önemini anladı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda tüm NBA oyuncularının ve büyük çoğunluğunun da eleme turnuvalarında olacağından eminiz. NBA oyuncuları da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki oyuncularımızdan aldığımız geri bildirimlerden açıkça anlaşılıyor ki bütün oyuncular Olimpiyat Oyunları’nı kariyerlerinin en önemli bir noktası olarak görüyorlar. Yani onların motivasyon orada. Bunun, Olimpiyat Elemeleri’nde NBA oyuncularının yüzde 85'inden fazlasına sahip olacağımız anlamına geldiğine inanıyorum. Bizde her zaman vizyon ve esneklik olacak, giderek daha fazla oyuncunun geldiğini görmek istiyoruz. Bir yıl önce takvimde iki hafta büyük bir sorun gibi görünüyordu. Bu yıl, esneklik için her zaman yer olduğunu gördük. FIBA’nın amacı basketbol ailesini birleştirmektir.”
"EUROLEAGUE İLE KOŞULLAR, BİR ÇÖZÜM BULMAK İÇİN GİTTİKÇE OLGUNLAŞIYIOR"
EuroLeague ile mevcut ilişkileri hakkında da konuşan Zagklis, şunları söyledi:
“Koşullar, bir çözüm bulmak için gittikçe olgunlaşıyor. Halka açık şekilde müzakere yapmayacağız veya alenen herhangi bir polemik yaratmayacağız. Bu yıl EuroLeague ile temel ilişkilerin ve operasyonel iletişimin yeniden kurulması düzeyinde tartışmalar oldu, ancak bunun ötesinde bir şey yok. Paydaşlar ve 11 kulüple iletişimi geliştirmek istiyoruz.”
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