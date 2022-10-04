İHA

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği İstanbulspor’a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, “Bir maçı kazanmak istiyorsanız böyle oynayamazsınız. Bütün ikili mücadelelerde bizden daha iyilerdi. Biz konsantre değildik maça. Bu kadar yüzeysel oynarsanız zaten sonuç elde edemezsiniz. İlk yarıda öne geçtik ama hak ederek geçtiğimizi düşünmüyorum. Maçı da kapatabilirdik, 2-3 yapabilirdik ama olmadı. Bu kadar yüzeysel oynarsanız kazanamazsınız” cümlelerine yer verdi.

“Baskı bizim işimizin en önemli parçası”

Gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe müsabakası öncesi üzerinde baskı hissedip hissetmediği ile ilgili gelen bir soruyu Pirlo, şöyle cevaplandırdı:

“Oyuncuyken de hocayken de baskıyı hissedersiniz. Baskı bizim işimizin en önemli parçası. Önce neler yapamadığımızı analiz edip Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız.”