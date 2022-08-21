İHA

Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk oluyor. Kırmızı-siyahlılarda Beşiktaş'ın ilk dakikalarda üst üste atakları karşısında erken bir değişikliğe gitmeye hazırlandı. Teknik Direktör Andrea Pirlo, oyuna müdahale etmek için yedek kulübesinden Salih Dursun'u yanına çağırdığı sırada Siyah-beyazlılar, Weghorst ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. İKİ DEĞİŞİKLİK Diğer yandan Pirlo, son oynadıkları Alanyaspor maçının 11’ine göre Beşiktaş karşısında 2 değişiklik yaptı.

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş’a konuk oluyor. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Alanyaspor maçının 11’ine göre Beşiktaş karşısında 2 değişiklik yaptı. Pirlo, Emir Tintiş ve Matteo Ricci’nin yerine Ibrahim Dresevic ve Ahmed Musa’ya görev verdi. Karagümrük, Beşiktaş karşısına Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Burak Bekaoğlu, Ibrahim Dresevic, Caner Erkin, Levent Mercan, Otabek Shukurov, Magomed Ozdoev, Ahmed Musa, Fabio Borini ve Mbaye Diagne 11’i ile çıktı.