Karşılaşmada 3 puanı kaçıran taraf olduklarını ifade eden Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "İlk yarı daha geride bekleyen oyun anlayışımız vardı. İşler istediğimiz gibi gitmedi. Golü kalemizde bulduk. İkinci yarıda bunu değiştirmek için hamlelerimizi yaptık. Oyunda daha agresif bir oyunla sahadaydık. 2 gol attık. İkinci yarıyı iyi oynadık. Maalesef son dakikada gol yiyerek bir puanla ayrılıyoruz. Önemli ve iyi bir takıma karşı oynadık. Bu yüzden bir puan iyi ama 3 puanı da kaçırdık diyebilirim. 120 dakikalık kupa maçında da çıktık. Sonuçta bir puan aldık ama 3 puan da alabilirdik" ifadelerini kullandı.

FARİOLİ: BİR PUAN İÇİN MUTLU OLMALIYIZ

Geriye düştükleri maçta 1 puan aldıkları için mutlu olmaları gerektiğine dikkat çeken Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, "Aslında ilk yarı gayet iyi oynadık. Maça da çok iyi başladık. Maçı kontrol ediyorduk, çok da şans bulduk. Maça başladıktan bir iki dakika sonrasında da golü bulduk. Sadece kötü olan bir nokta varsa burada o da ilk yarıda bir gol daha bulamamaktı. O kadar iyi oynarken bir gol daha bulup maçı daha iyi bir senaryoya getirebilirdik. İkinci yarı başladı, ilk 15 dakikasında kontrolü birazcık kaybettik. Tabii Karagümrük takımı çok kaliteli bir takım, 15 dakika bile verseniz bir şeyler yaratabiliyorlar. Özellikle burada Borini´ye dikkat çekmek istiyorum. İnanılmaz bir performans gösterdi. Hem sezon içinde hem de bu maçta. Performansı inanılmaz, çok üst seviye bir oyuncu. Yine de bence bir puan için mutlu olmalıyız. Sonuçta geri düştük, sonrasında tekrar geri geldik. Bu önemliydi. Karışık duygular tabi ki. Maçı kazabilirdik te ama stattan sıfır puanla da ayrılabilirdik. Karışık duygular diyebilirim" diye konuştu.