Andre Pirlo maçı izledi

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün anlaşma sağladığı teknik adam Pirlo, Kadın Futbol Süper Ligi Finali'nde Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor'un karşılaştığı maçı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda protokol tribününden seyretti. Pirlo'ya ilgi yoğu olurken, İtalyan teknik adam kendisiyle selfie çekilmek isteyenleri geri çevirmedi.

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