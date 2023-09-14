Andre Gomes kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? Fenerbahçe'de Andre Gomes transferi...
Fenerbahçe'de transferin son günlerinde hareketli anlar yaşanıyor. Bu sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan sarı lacivertliler, Everton'un 30 yaşındaki Portekizli oyuncusu Andre Gomes ile transfer görüşmelerinde bulunuyor. İşte, bonservisi İngiliz kulübü Everton'da bulunan Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Andre Gomes ile ilgili bilgiler...
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Türkiye'de transfer döneminde son dönemece girildi. Bu sezon üç kulvarda birden mücadele edecek Fenerbahçe'de de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Orta saha konusunda sıcak gelişmelerin yaşandığı kanaryada, Portekizli 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Andre Gomes ile iddialar iyice artmış durumda. İşte, 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Fransız ekibi Lille'de oynayan Gomes hakkında ayrıntılar...
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ANDRE GOMES KİMDİR?
1991 yılında Portekiz'in Grijo kentinde dünyay gelen Gomes, profesyonel futbola ülkesinin takımlarından Benfica'da adım attı.
Burada 3 yıl oynadıktan sonra İspanya'nın en başarılı takımlarından Valencia'ya transfer olan Gomes, burada gösterdiği performansla İspanyol devi Barcelona'nın yolunu tuttu.
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Barcelona'da forma giydiği 2 sezonun ardından köklü İngiliz kulübü Everton'da İngiltere kariyerine başlayan Gomes, son olarak Fransız temsilcisi Lille'de kiralık forma giydi.
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Gomes, 2022-2023 yılında Ligue 1'de 26 maçta forma şansı buldu. Söz konusu karşılaşmaların 18'ine ilk 11 başlayan Portekizli oyuncu, sezonu 3 gol 2 asistle tamamladı.
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