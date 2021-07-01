ALTI ÇOCUK BABASI

Uzun bir birlikteliğin ardından 2014'te evlenen Angelina Jolie ile Brad Pitt, yollarını ayırmıştı. Pit ve Jolie'nin, üçü biyolojik üçü evlatlık altı tane çocuğu bulunuyor. En büyük çocukları Maddox 19 yaşında. Diğer çocukları; Pax 17, Zahara 16, Shiloh 15, ikizleri Knox ve Vivienne ise 12 yaşında.