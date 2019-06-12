2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Milli Takımımız'ın da bulunduğu H Grubu'nda Fransa, Andorra'ya konuk oldu. Horozlar, Kylian Mabappe, Wissam Ben Yedder, Florian Thauvin ve Kurt Zouma'nin golleriyle rakibini 4-0 mağlup etti.

Arnavutluk ise konuk ettiği Moldova'yı Akhisarspor'da forma giyen Sokol Cikalleshi ve Ylber Ramadani'nin golleriyle 2-0 yenerek 3 puan aldı.