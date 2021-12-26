Çocuk yaşlarında başladığı ayakkabı tamirciliğini 39 yaşında sonlandırarak tespih ustalığına yönelen Kazım İspir, 41 yıldır yaptığı tespihleri satarak geçimini sağlıyor.
Zaman zaman 2 oğlu, gelinleri ve torunlarının da yardım ettiği İspir, kokusu, doğallığı, çekim kolaylığı ve ipeksi dokunuşu nedeniyle tercih edilen andız çekirdeğinden günde 2 veya 3 tespih üreterek internet üzerinden 100 ila 200 liraya satıyor.
Sipariş üzerine özel ürünler de imal eden Kazım usta, 99'luk ve çekme tespihleri kargo ile İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD'deki müşterilerine gönderiyor.
Tespih ustası İspir, AA muhabirine, 80 yaşında olmasına rağmen günde 2-3 tespih yapabildiğini söyledi.
Daha önce ayakkabı tamir ettiğini anlatan İspir, "Başka bir ayakkabı tamircisi bu tespihlerden yapıyormuş. Gittim yanına ve tespih yaptığı makineyi inceledim. Bir ustanın yanına gittim ve makinenin aynısını yap dedim, o da yaptı. O gün bugündür tespih yapıyorum." dedi.
Gücü yettiğince mesleğini sürdüreceğini belirten İspir, "Andız tespihi yaparak 5 çocuk okuttum. Yaşımın ilerlemesine rağmen bu mesleği çok seviyorum. Yaptığımız tespihleri Türkiye'nin birçok yerine gönderiyoruz. Bazen de kendileri gelip alıyor. Çekirdekleri, elde çekmek veya namazda kullanmak için istenilen tespihlere göre ayırıyoruz, ona göre yapıyoruz. Bakımını iyi yapmak gerekiyor. İsteğe göre her türlü andız tespihini yapabiliyoruz. Tespihlerimize yurt dışından ilgi var. Çocuklarım internet üzerinden yabancı ülkelerdeki müşterilere ürün satıyorlar." ifadelerini kullandı.
Oğlu Mustafa İspir ise inşaat işçiliğini bırakarak babasının yanına geldiğini ve yardım etmeye başladığını ifade etti.
Babasıyla topladıkları çekirdekleri kurutarak tespih yaptıklarını aktaran İspir, şöyle konuştu:
"Tespihlerimizi yurt dışında İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD gibi ülkelere göndermekteyiz. Genelde sipariş üzerine çalışmaktayız. Yılın belli dönemlerinde andızlarımızı toplamaya gidiyoruz. Getirip kavuruyoruz ve kabuğunu çekirdeğinden ayırıyoruz. Birkaç gün kurumaya bırakıyoruz. Gölgede kuruttuktan sonra boyutuna göre ayırıyoruz. Hangi andız hangi tespih modeline gider diye ayırdıktan sonra gelen siparişlerimizi değerlendiriyoruz. Müşterilerimiz genelde andızın çekiminin güzel olduğundan ve ipeksi bir dokunuşundan dolayı tercih ettiklerini söylüyor. Ayrıca güzel renk alması ve akustik ses vermesinden dolayı çok tercih ediliyor."
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