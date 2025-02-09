Anderson Talisca: Zor bir maç olacağını biliyorduk

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Anderson Talisca, galibiyeti değerlendirdi.

"ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK"

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Attığı gol için çok mutlu olduğunu söyleyen Anderson Talisca, "Benim açımdan pozitif bir durum bu. Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil edip en iyi şekilde katkı sağlamak istiyorum. Kendi adıma da önemli bir gol olduğunu düşünüyorum. Benim amacım, isteğim, takım için her zaman en iyisini ortaya koymak. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama neticede 3 puan almak gayet pozitif." sözlerini sarf etti.