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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Anderson Talisca, sağlık kontrolünden geçti - Fenerbahçe Haberleri

        Anderson Talisca, sağlık kontrolünden geçti

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, sağlık kontrolünden geçti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 22:43 Güncelleme: 28.01.2025 - 22:43
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        Talisca sağlık kontrolünden geçti
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        Fenerbahçe'nin 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Anderson Talisca’nın sağlık kontrolleri Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

        Öncelikle kan tetkikleri yapılan Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolü, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti.

        Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.

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