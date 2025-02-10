Anderson Talisca göz dolduruyor!
Fenerbahçe'nin ara transferi döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız, sergilediği performansla göz dolduruyor.
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Anderson Talisca, başarılı oyunuyla dikkat çekiyor. 31 yaşındaki futbolcu, Corendon Alanyaspor maçında sergilediği futbolla övgü topladı.
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Brezilyalı oyuncu, çıktığı 3. maçta 2’nci kez fileleri havalandırmayı başardı.
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Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçına 11’de başlayan Brezilyalı oyuncu, 42’nci dakikada takımının 2'nci golünü kaydetti.
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Sarı lacivertlilerin rakip kaleye gönderdiği sekiz şutun beşine imza atan Talisca, üç kez isabet buldu.
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Tecrübeli futbolcu, üç kez de rakip ceza sahasında topla buluştu.
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Girdiği 7 ikili mücadelenin 4’ünü kazanan Talisca, maç boyunca sıfır virgül doksan bir gol beklentisine ulaştı ve bu alanda maçın en iyisi oldu.
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Anderson Talisca’nın Perşembe günü oynanacak Anderlecht karşılaşmasına da 11’de başlaması bekleniyor.
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Anderson Talisca’nın Perşembe günü oynanacak Anderlecht karşılaşmasına da 11’de başlaması bekleniyor.
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