Anders Trondsen ameliyat oldu

Sağ diz ön çapraz bağı yırtılan ve ülkesi Norveç’te bulunan Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen bugün Oslo’da atroskopik ön çapraz bağı ameliyatı gerçekleştirildi.

Bordo-mavili takımın yeni transferi Trondsen, bugün ameliyat oldu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.