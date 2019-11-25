And Pastel'den Bitmeyen Cuma Kampanyası

Anadolu Grubu’nun gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren firması AND Gayrimenkul, geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiği “Bitmeyen Cuma” kampanyasını bu yıl da hayata geçireceğini açıkladı. Yüzde 40 indirimin uygulanacağının belirtildiği kampanyanın 29 Kasım saat 19:00’da başlayacağı, 1 Aralık tarihinde sona ereceği açıklandı.

Kampanya ile her gün seçili 10 dairenin indirime gireceğini açıklayan şirket, satışların web sitesi üzerinden ve ofislerden gerçekleşeceğini duyurdu.

Temmuz 2018'de yaşamın başladığı, 7 blok ve 1243 konuttan oluşan projede 120 ay vade ve yüzde 98 faiz oranı ile kredi kullanma opsiyonunun sunulacağı belirtildi.