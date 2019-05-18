Anadolu Grubu’nun gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketi AND Gayrimenkul, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100'üncü Yılı’na özel bir film yayınladı.

AND Gayrimenkul tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak hazırlanan film, yalnızca bir evden yola çıkıyor.

Bir gayrimenkul projesi reklamı gibi başlayan ve evin özelliklerini beklenmedik bir şekilde anlatan filmin, sürprizinin ise sona saklandığı belirtiliyor.

Buna göre, film boyunca bahsedilen evin aslında Atatürk’ün Selanik’te doğduğu ev olduğu anlaşılıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim doğum günüm 19 Mayıs’tır” sözüyle devam eden ve Atatürk’ün Samsun’a çıkışının siluetiyle sona eren filmde Atatürk’ün doğduğu evin ‘’büyük ve güzel ev’’ metaforuyla, Türkiye ile bağdaştırıldığı ifade ediliyor.