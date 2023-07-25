İspanyol basını duyurdu! Arda Güler'den kötü haber
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve orada da gösterdiği performans ile kısa sürede kendini Ancelotti'ye kanıtlayan Arda Güler'den kötü haber geldi
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Real Madid'in ABD'de katıldığı hazırlık turnuvasında ilk rakibi Milan'dı. İspanyol ekibi 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanırken, Arda Güler müsabakayı yedek kulübesinde tamamladı.
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İspanyol Marca gazetesi, oyuncu için geniş bir analiz yayınlarken dizindeki sorun nedeniyle riske edilmediğinin altı çizildi.
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KÖTÜ HABER
Sağ ayağındaki sakatlık nedeniyle Milan karşısında forma giyemeyen Arda Güler, Real Madrid'in antrenmanında yine yer almadı.
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Marca'da yer alan habere göre; Milan maçını kaçıran Arda Güler'in, Manchester United karşısında da forma giymesinin zor olduğu belirtildi.
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Dün antrenman tesislerine gelen Arda Güler için sağlık kontrolünün ardından antrenmana çıkmaması kararı verildi ve fizyoterapistlerin kontrolünde çalışmalarını sürdürdü.
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Öte yandan Arda Güler'in 10 numara pozisyonu için hazırlandığı aktarıldı.
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