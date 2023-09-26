Ancelotti açıkladı: Arda Güler o maçta sahada!

"İYİ VE HAZIR DURUMDA"

La Liga'da Las Palmas ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulunan deneyimli çalış tırıcı, "Arda Güler, iyi ve hazır durumda. Ritim eksikliği var ve bizim oyun tarzımıza alışması gerekiyor, bu normal. O, çok büyük bir yetenek..." şeklinde konuştu.