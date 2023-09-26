Ancelotti açıkladı: Arda Güler o maçta sahada!
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanmıştı. Yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan genç yıldız geçtiğimiz günlerde antrenmanlara başladı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise müjdeli haberi verdi. İşte detaylar...
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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanya LaLiga ekibi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sezon öncesi geçirdiği sakatlık sebebiyle bir süredir formasından uzaktaydı.
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Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan genç yıldız hakkındaki müjdeli haberi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti verdi.
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"İYİ VE HAZIR DURUMDA"
La Liga'da Las Palmas ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulunan deneyimli çalış tırıcı, "Arda Güler, iyi ve hazır durumda. Ritim eksikliği var ve bizim oyun tarzımıza alışması gerekiyor, bu normal. O, çok büyük bir yetenek..." şeklinde konuştu.
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Real Madrid 27 Eylül'de Las Palmas ile karşılaşacak.
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NELER OLMUŞTU?
Arda Güler'in Amerika kampında antrenman sırasında iç menisküsü yırtılmıştı. İspanyol devinin idmanında sakatlanan 18 yaşındaki futbolcu Madrid'e geri dönmek zorunda kalmıştı.
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Daha önce 18 yaşındaki Türk yıldızın ameliyatsız tedavisinin 3 ay süreceği ve ameliyat olması durumunda ise en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı, hatta sözleşmesinin dondurulabileceği ifade edilmişti.
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Genç yıldız tüm beklentilerin dışında yaklaşık 2 aylık bir süreçte sahalara döndü.
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REAL MADRID 20 + 10 MİLYON EURO ÖDEDİ
14 yaşında Fenerbahçe altyapısına transfer olan ve Fenerbahçe formasını ilk kez 17 yaşında terleten Arda Güler, bu yaz 20 + 10 milyon euro' ve sonraki satıştan yüzde 20 rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'in yolunu tuttu.