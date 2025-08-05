En son depremler listesi 6 Ağustos 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana gelebiliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD verilerine göre, Çanakkale'de deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere AFAD ve Kandilli verileri ile 6 Ağustos 2025 son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.
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Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Güncel verilere göre, bugün Çanakkale’de deprem oldu. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ise ‘’Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 6 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...
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ÇANAKKALE’DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05:40’ta Ege Denizi’nde 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 32.25 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 6.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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5 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
3 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-08-05 05:40:32 39.63833 25.75167 6.5 ML 3.0 Ege Denizi - [32.25 km] Ayvacık (Çanakkale)
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EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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