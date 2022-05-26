Anayasa Mahkemesi'nden 'Hazine' kararı

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Yüksek Mahkeme, 43 numaralı "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin bazı kurallarının Anayasa'ya aykırı olduğu ve iptali yönündeki CHP'nin iptal başvurusunu karara bağladı.
Yüksek Mahkeme, Hazine'nin, Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içi ya da yurt dışındaki şirketlere iştirakine imkan veren kuralın, Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verdi.
İptali istenen maddede, şirketlere iştirak için Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili kılındığı belirtilen kararda, bunun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile düzenlenmesi özel olarak öngörülen konulardan "bakanlıkların görev ve yetkileri"ne ilişkin olduğu belirtildi.
Kararda Anayasa'nın 106'ncı maddesine göre şirketlere iştirakin CBK ile düzenlenmesinin mümkün olduğuna işaret edilerek, söz konusu kuralın "kanunla düzenlenmesi öngörülen konu"lardan olmadığı kaydedildi.
Anayasa Mahkemesi, kuralın içerik yönünden de Anayasa'ya uygun olduğuna hükmetti.
Kararda, "Kuralda Hazine'nin şirketlere iştirak etmesi suretiyle gerçekleştirilecek iktisadi faaliyet kapsamında alınacak karar ve ortaya konulacak işlemlerin yürütme organının hangi unsurlarınca gerçekleştirileceği de açık, anlaşılır ve uygulanabilir şekilde belirtilmiş olup kuralda bu yönden de belirsizlik bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.
MASAK'LA İLGİLİ İPTAL KARARI
Anayasa Mahkemesi, aynı kararnameyle düzenlenen, MASAK'ın, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilmesine ilişkin maddenin iptal istemini de karar bağladı.
Yüksek Mahkeme, "kişisel verilere ilişkin düzenleme içerdiği" gerekçesiyle maddeyi iptal etti.
Kişisel verilerin korunması hakkının Anayasa'nın 20'nci maddesiyle güvence altına alındığına işaret edilen kararda, herkesin kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu, kişisel verilerin ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği, kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerin kanunla düzenleneceği belirtildi.
Kişisel verilerin korunması hakkına ilişkin, CBK ile düzenleme yapılmasının mümkün olmadığı ifade edilen kararda, iptali istenen maddenin, MASAK'a her türlü bilgi ve belgeyi talep etme yetkisi verdiği anlatıldı.
Bunun kişisel verilere ilişkin düzenleme niteliğinde olduğu belirtilen kararda, "Anayasa Mahkemesi, açıklanan nedenlerle kuralın konu bakımından yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir." denildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!