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CHP, 1 Şubat 2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması için Anayasa Mahkemesinde dava açtı.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, OHAL İnceleme Komisyonun görevlerini düzenleyen maddedeki, "...ilave tedbirler ile..." ibaresinin oy çokluğuyla iptaline karar verdi. Yüksek Mahkemenin iptal kararını, 7'ye karşı 8 üyenin oyuyla aldığı öğrenildi.
Kanun maddesi, kamu görevinden, meslekten ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler hakkında ayrıca başvuru yapılamayacağını öngörüyor.
Böylece, KHK'lılar hakkında uygulanan "pasaportun iptali, yurt dışına çıkış yasağı konulması, malvarlığına el konulması..." gibi ilave tedbirlerin alınması nedeniyle OHAL Komisyonuna başvuru yapılmasının yolu açılabilecek.
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