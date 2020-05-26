Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan "Kovid-19'la ortak mücadele" mesajı

AA

Arslan, Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği'nin Kovid-19'a karşı farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı kampanya kapsamında yayımladığı görüntülü mesajda, hastalıktan dolayı hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kovid-19 nedeniyle tüm dünyanın zor günler geçirdiğini belirten Arslan, bu tür salgınların yaşandığı olağanüstü durumlarda hukuk sistemlerinin tedbirler alınmasına imkan tanıdığını aktardı.

Arslan, ülkelerin uyguladığı tedbirlerle salgının belli ölçüde kontrol altına alındığını ifade etti.

Türk Anayasa Mahkemesinin de kurum içinde önlemleri hızlıca hayata geçirdiğini bildiren Arslan, bu çerçevede uzaktan çalışma sisteminin devreye sokulduğunu, mahkemenin toplantılarını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiğini anlattı.

Olağanüstü dönemlerde yapılan sınırlamaların amacının bir an önce olağan döneme dönebilmek olduğunu vurgulayan Arslan, tehlike bertaraf edilince sınırlandırılan hak ve özgürlüklerin yeniden tesis edilmesi gerektiğini, bu noktada yargı kurumlarına önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

- "Fikir ve tecrübe teatisinde bulunmak önemli"

Kovid-19'un ve alınan tedbirlerin, "maddi ve manevi bütünlüğün korunması", "seyahat özgürlüğü", "özel hayata saygı hakkı" ve "kişisel verilerin korunması" gibi anayasal hakları gündeme taşıdığının altını çizen Arslan, farklı ülkelerdeki yüksek yargı kurumlarının bu kapsamdaki yargısal meselelere ilişkin fikir ve tecrübe teatisinde bulunmasının önemli olduğunu ifade etti.

Anayasa Mahkemesi Zühtü Arslan, şunları kaydetti:

"Bu salgınla mücadelede tüm ülkelerin dayanışma ve iş birliği içerisinde olması bir zorunluluktur. Yaşadığımız bu süreç ırk, renk, cinsiyet, inanç veya milliyet gözetmeksizin tüm insanlığın kaderinin ortak olduğunun açık göstergesidir. Bu salgını ortak bir mücadeleyle geride bırakmamız gerektiği gibi bundan sonra da daha müreffeh, insan onuruna yaraşır bir dünya hedeflemeliyiz.

Kriz dönemlerinin kahramanları vardır. Bu süreçte tüm dünyada özellikle sağlık çalışanları büyük özveriyle görev yapıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında söyleyen meşhur bir söz var, bu sözü bugünün şartlarında sağlık çalışanlarına uyarlayarak diyebiliriz ki, 'İnsanlığın salgınla mücadele tarihinde hiçbir zaman bu kadar çok insan, bu kadar az sayıda insana bu kadar çok borçlanmamıştı.' Bu salgının ve beraberinde getirdiği zorlukların bir an önce geride kalmasını temenni ediyorum."