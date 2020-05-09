Anavatanı Türkiye olan alageyiklerin yaşam alanı artıyor

AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat ve Köyceğiz'de doğaya salınacak 23 alageyiğin adaptasyon sürecine alındığını belirterek, "Ülkemizde toplam 300-350 alageyiğin olduğunu tahmin ediyoruz. Sahip olduğumuz bu endemik türün yok olmaması ve sayısının artması için Bakanlık olarak her türlü tedbiri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, anavatanı Türkiye olan alageyik için koruma, üretim ve salım çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Antalya Manavgat'ta doğaya salımı yapılacak 15 alageyik ile Muğla Köyceğiz'de salımı yapılacak 8 alageyik 10 günlük adaptasyon sürecine alındı.

Alageyik Yerleştirme Sahası olarak ilan edilen Manavgat-Kapan bölgesine, nesli tükenme tehlikesi altındaki bu endemik türden, Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonu'nda üretimi gerçekleştirilen 15 erkek 15 dişi alageyiğin yerleştirilmesi planlandı. Bu kapsamda sahaya 3 bin 200 metrekare büyüklüğünde, içinde hayvanların gizlenmesine ve beslenmesine uygun alanların bulunduğu, 2 metre yüksekliğinde örgü çit telle çevrilmiş adaptasyon alanı oluşturuldu. Telin iç kısmında hayvanların dış ortamı görüp strese girmemesi için 2 metre yüksekliğinde gölge tül çekildi, geçici su ihtiyacını karşılayacak yalak ve sulama sistemi ile yemlikler de konuldu.

- Adaptasyon süreci sonrası doğaya salınacaklar

Erkek alageyiklerin boynuzlarını attığı dönem olan nisan-mayıs aylarında, dişi bireylerin ise eşleşme dönemi olan eylül-ekim aylarında taşınmasının planlandığı yerleştirme programına göre, Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonu'ndaki kapanlar vasıtasıyla yakalanan 15 erkek alageyik doku ve kan örneklerinin alımı gibi tüm gerekli işlemleri yapan uzman ekip tarafından salımın gerçekleştirileceği bu adaptasyon alanına getirildi.

Çalışmalar çerçevesinde 6 alageyiğe uydu bağlantılı veri aktaran tasma takan DKMP ekipleri, adaptasyon alanına karavan da götürerek 10 günlük süreci yakından takip ediyor. Adaptasyon süresi sonunda ise alageyikler doğal ortamlarına salınacak.

Antalya Düzlerçamı bölgesinde yakalanan 8 erkek alageyik Muğla Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na yerleştirilmek üzere, adaptasyon sürecine alındı. Bölgeye yerleştirme çalışmalarına 2013 yılında başlandı ve bu 8 alageyik ile beraber toplam 24 alageyik yerleştirildi. Tespitlere göre alanda 36 alageyik yaşıyor.

- "Alageyik üretim çalışmaları sürüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Antalya Düzlerçamı'ndaki alageyikler, dünyadaki diğer alageyiklerin atası ve son yıllarda nesli tükenme tehlikesi altında." ifadesini kullandı. Türün gelecek nesillere aktarımı ve popülasyonunun artırılması için ilk çalışmanın 1966 yılında bu bölgede 1750 hektarlık alanın koruma sahası ilan edilmesiyle başladığını hatırlatan Pakdemirli, daha sonra Bakanlık tarafından 1970 yılında tabii yaşama alanlarının hemen yanında Düzlerçamı Alageyik Üretme İstasyonu'nun kurulduğunu bildirdi.

Pakdemirli, "Toplam 7 alageyikle başlanan üretim çalışmaları 2003 yılına kadar devam etti. Merkezde alageyiklerin sayısının artması ve üretim merkezindeki besin bitkilerinin azalmasıyla birlikte stres, kolay hastalanma ve üreme kabiliyetlerinde gerilemeler üzerine, Düzlerçamı-Eşen Adası bölgesinde yeni bir alanda üretim çalışmalarına devam edildi." bilgisini verdi.

Pakdemirli, Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonu'nda bugün itibarıyla 110 alageyikle üretim çalışmalarının sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Manavgat'ta doğaya salacağımız alageyikler de bu üretme istasyonumuzdan temin edildi. Daha önce başka yerlere de nakiller yaptık. Dilek Yarımadası Milli Parkı'na ve Muğla Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na bu istasyonumuzda üretilen alageyiklerden salımlar gerçekleştirdik. İstasyon dışındakilerle birlikte ülkemizde toplam 300-350 alageyiğin olduğunu tahmin ediyoruz. Sahip olduğumuz bu endemik türün yok olmaması ve sayısının artması için Bakanlık olarak her türlü tedbiri alıyoruz. Manavgat ve Köyceğiz'de doğaya salınacak 23 alageyik adaptasyon sürecine alındı."