31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'da oynanan özel maçta Yunanistan Türkiye'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Teknik Direktör Anastasiadis basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"Yunanistan genelde savunmacı bir takım olarak bilinirdi, bugün neden çok pozisyon verdiler?" sorusuna, Yunan teknik adam, “Bu maç yeni futbolcuları yeni takım olan her iki ülke içinde geçerliydi. Türk Milli Takımı bizden daha iyiydi. Bunun sorumluluğunu ben üstleniyorum. Biz dün dinlenme fırsatı bulamadık, futbolcular yorgun çıktı sahada bunu gördük. İkili mücadeleleri kaybettik. Futbolcularım yorgun olmalarına rağmen iyi mücadele verdiler. Biz iyi bir yoldayız, önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız” cevabını verdi.
BAŞARILAR DİLEDİ
Anastasiadis, "Türkiye'yi nasıl buldunuz?" sorusunu ise şöyle cevapladı: “Türkiye iyi bir ekip, iyi antrenöre sahip. Umuyorum ki Avrupa Şampiyonası yolunda elemeleri geçip gruplara kalacaktır.”
Türk Milli Takımı’nda en beğendiği oyuncu ve Fransa ve İzlanda karşında Türkiye’nin şansını da değerlendiren Anastasiadis, “Futbolcuları ayırmıyorum. Takım olarak bakıyorum. Bugün iyi bir takım gördüm. Türkiye iyi bir takım. Fransa karşısında kendilerine başarılar diliyorum iyi bir sonuç alacaklardır” ifadelerini kullandı.
“MİTROGLOU GALATASARAY'A FAYDALI OLUR”
Galatasaraylı Mitroglu’nun hakkında gelen soruyu yanıtlayan Anastasiadis, “Mitroglu sakatlık yaşadı. En kısa zamanda sakatlığı atlatır. Kendine gelen bir Mitroglu hem Galatasaray hem de bize yardımcı olur” dedi.
Anastasiadis, Türkiye’nin misafirperverliğinden dolayı da teşekkür ederek, ay-yıldızlı ekibi Yunanistan’da aynı şekilde ağırlayacaklarını belirterek sözlerini tamamladı.
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