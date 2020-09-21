Anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflar yüz yüze eğitime başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemler çerçevesinde okullarda ders zili anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için çaldı.
Veliler ve öğrenciler, sabah 08.45'ten itibaren okula gelmeye başladı. Veliler, tören saatine kadar okul bahçesinde çocuklarıyla vakit geçirdi.
Yeni bir eğitim hayatına adım atan öğrenciler de okul arkadaşlarıyla oyun oynayarak kaynaştı.
Okul yöneticilerinin sosyal mesafe kurallarıyla ilgili yaptığı uyarılar üzerine veliler okul bahçesinin dışına çıkarıldı.
Daha sonra öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sıraya girdi. Yöneticiler, okulda uyulması gereken hijyen kurallarına ilişkin öğrencilere bilgi verdi.
Okul dışından töreni izleyen velilere de alınan tedbirler konusunda bilgi verilerek, endişe duymamaları istendi.
Okul yöneticileri daha sonra ne kadar süreyle, nasıl bir eğitim uygulanacağını anlattı.
Törende daha sonra öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu. Öğretmenleri tarafından ateşleri ölçülen öğrenciler, ellerine dezenfektan sürerek sınıflarına giriş yaptı.
Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1. sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde olacak.
Uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul 1. sınıflarda ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.
Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada 2 gün her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek.
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