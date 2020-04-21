Anaokulu öğrencileri işaret diliyle 23 Nisan şarkısını söyledi

AA

Öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında evden çektikleri videoyla işitme engelliler için farkındalık mesajı verdi.

Videoda, 23 Nisan şarkısını işaret diliyle söyleyen çocukların evlerinin duvarlarını süsledikleri ve Türk bayrakları astıkları görülüyor.

Anaokulu öğretmeni Ebru Koca, işitme engelli öğrencilerin işaret diliyle iletişim kurduklarını anlatmak için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerinin daha önce Çanakkale Türküsü ve Aşık Veysel'n "Uzun İnce Bir Yoldayım" türkülerini de işaret diliyle söylediğini belirten Koca, "Malum koronavirüs nedeniyle çalışmalarımız yarıda kaldı. Biz de ne yapalım diye düşündük. Önümüzde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vardı. Biz de böyle bir çalışma yapmaya karar verdik." dedi.

Koca, "Biz duyamayan insanların kendilerini nasıl ifade ettiğini anlamak ve anlatmak için bu çalışmayı yaptık." diye konuştu.