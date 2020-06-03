Anaokulları "yeni normal" tedbirleri kapsamında öğrencileri ile buluştu

Hummalı bir temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirilen anaokullarında minikler uzun bir aranın ardından eğitimlerine başladı.Genelde anne ve babası çalışan olmak üzere az sayıda öğrencinin geldiği anaokullarında eğitim 19 Haziran'a kadar sürecek.Edirne'deki bir anaokulunun idarecisi Semra Ural Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anaokullarının açılma bilgisi geldikten sonra talimatname doğrultusunda önlemler aldıklarını söyledi.Okulda el hijyeni istasyonları kurularak, bilgilendirme afişleri asıldığını belirten Özdemir, "Bu sürece binayı dezenfekte ettirerek hazırladık. Velilerimizi de bilgilendirdik. Salgından dolayı bir endişe de olduğu için okula katılımımız az. Öğrencilerimize koronavirüse karşı alınabilecek önlemler, bununla yaşamayı ve yeni normalleri öğretmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimize oyunlarla sık sık el yıkanması ve hijyeni, sosyal mesafe kuralı bunun yanında dirsek içerisine öksürme yada hapşırma konularını anlatıyoruz." diye konuştu.Anaokulu öğretmeni Yeşim Yıldırım da öncelikle okula gelen çocukların ateşinin ölçülerek, kayıt altına alındığını ifade etti.Ateş ölçümünün 4 saatte bir tekrarlandığını anlatan Yıldırım, "İlk olarak hijyen konusunu işliyoruz öğrencilerimizle, daha sonra günlük faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. " dedi.Zorda olsa okulda sosyal mesafeye uyan öğrencilerin maske kullandığını belirten Yıldırım, az sayıda öğrenciyle eğitim faaliyetini sürdürdüklerini kaydetti.- Öğrenciler en çok arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediÖğrencilerden İlknur Nisa Harputlu (5) ise evde olduğu süre boyunca öğretmenlerini özlediğini söyledi.Uluç Cumalı (5) da salgın kısıtlaması nedeniyle arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediğini belirterek, okulda sosyal mesafeye uyarak etkinlikler yaptıklarını kaydetti.Hilye Denkçi (5) ise parkta oynamayı özlediğini belirterek, "Okulda oyuncaklarla oynuyoruz, kitap çalışması yapıyoruz, evde yapamadığımız şeylerin çoğunu burada yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
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