Ananastan elmaya meyvelerinizi böyle değerlendirebilirsiniz... Meyve sirkelerinin antioksidan özellikleri nelerdir?

MEYVE SİRKESİ NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Meyve sirkesi, meyve suyu veya meyvenin kabuğu, çekirdeği, hatta tamamının fermente edilmesiyle elde edilen bir sirke türüdür. En yaygın meyve sirkelerinden biri elma sirkesidir, ancak portakal, papaya ve mango gibi farklı meyvelerden de sirke yapılabilir.