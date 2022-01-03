Güney Amerika’da en çok Paraguay ve Brezilya’da yetiştirilen, tropikal meyvelerin arasında en çok tüketilen ananas ekşi bir tada sahiptir. Dünya üzerinde 8 farklı türü bulunan ananasın en çok tüketileni ise Comosus adı verilen türüdür. Ananas meyvesinin yenilen türlerinin yanı sıra yenilmeyen türleri de bulunur. Bunlar Likidus türüdür ve lifi kullanılır. Sağlığa faydası saymakla bitmeyen ananasın suyu kişiler tarafından tercih edilen tüketim şeklidir. İçeriğinde 16 farklı minerali barındırın ananas ülkemizde de son zamanlarda Mersin ve Antalya’da yoğun olarak yetiştirilmektedir. İşte merak edilen Ananas suyu neye iyi gelir? sorusunun cevapları.
Ananas Suyu Yararları
Tadı ile kişiler tarafından severek tüketilen ananas suyu aynı zamanda sağlık açısından da pek çok farklı vitamin ve minerali içeriğinde bulundurur. Bu yüzden ananas suyu ne işe yarar? sorusu kişiler için merak konusu olmaya devam etmektedir. Bazı kişiler sıcak ananas suyu faydaları hakkında da araştırma yapmaktadır. Sıcak ya da soğuk ananas suyu aynı etkilere sahiptir. İşte ananas suyu yararları:
- Ananas suyu düzenli tüketildiği zaman kemiklerin güçlenmesini sağlar.
- Beyin fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlayarak gerginlik ve stresi azaltır.
- Göz hastalıklarına iyi gelir. Görme kayıplarını engellediği yönünde araştırmalar bulunmaktadır.
- Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için özellikle kış aylarında soğuk algınlığı gibi gribal hastalıklara karşı direnç sağlar.
- Et yemeklerinin daha kolay sindirilmesine yardımcı olur. Ananas meyvesinin içeriğinde protein mayası vardır. Bu da mide ve bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar.
- Kanser hastalıklarına karşı koruma sağlar.
- Diş eti sağlığına fayda sağlar.
- Vücutta yer alan sodyum oranını dengeler ve tansiyona iyi gelir.
- İdrar sökücüdür.
- Selülitleri azaltır, toksinlerin atılmasında yardımcı olur.
- Kadınlarda doğurganlığı arttırıcı etkisi vardır.
- Sahip olduğu vitamin ve mineraller ile cilt sağlığına iyi gelir. B vitamini ile cildin parlamasına ve saçın daha sağlıklı gözükmesine yardımcı olur.
- Ödem ve şişkinliğin azalmasında yardımcı olur.
Ananas Suyu Cinsellik
Ananas suyunun cinsellik üzerine olumlu etkisi olup olmadığı da araştırılan konular arasında yer alır. Ananas suyunun içerisinde yüksek oranda bromelin enzimi yer alır. Bromelin enziminin özelliği libidoyu arttırmasıdır. Bu yüzden hem kadınlar hem erkekler cinsel ilişki öncesinde ananas suyu içerek cinsel isteği arttırabilir. Ancak ananas suyunun cinsellikte olumlu etkisi olması için ilişkiden en az 3-4 gün önce tüketilmesi önerilmektedir. İlişkiden hem önce ananas suyu içilmesi halinde cinselliğe olumlu bir faydası olmayacaktır.
Ananas Suyu Cilde Faydaları
Ananas suyu içeriğinde yer alan B vitamini cilde iyi gelir. Ananas suyunu içmenin yanı sıra direkt olarak yüzünüze de sürebilirsiniz. İçeriğindeki özel enzimler ciltte yaşa bağlı oluşan kırışıklıklara karşı savaşır. Ananas suyunu bir pamuk yardımı ile cildinize sürdükten sonra yüz ve göz bölgenize sürebilirsiniz. 20 dakika bekledikten sonra cildinizi temizleyerek bakımınızı tamamlayabilirsiniz. Bu işlem ile cildinizi sıkılaştırabilir, daha parlak gözükmesine yardımcı olabilirsiniz.
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