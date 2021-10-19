Mersin'in Anamur ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

İlçedeki Ormancık mevkisinde bulunan ağaçlık alanda saat 15.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter, 10 arazöz, 10 teknik personel ve 60 işçi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının, yaklaşık 2.5 hektar alana zarar verdiği öğrenildi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.