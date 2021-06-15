Anamız Var oyuncuları kimler? Anamız Var filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrolünü Alper Saldıran ile Fisun Demirel'in yer aldığı Anamız Var filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde...
ANAMIZ VAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın yaptığı Anamız Var filminin oyuncu kadrosunda Alper Saldıran, Füsun Demirel, Birgül Ulusoy ve Ali Rıza Tanyeli ve Larysa Darmorost yer alıyor.
ANAMIZ VAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Evlendirme makinesi olan Ülfet Teyze tek oğlu Oğuz’un hasretiyle yanıp tutuşmaktadır. Mahallede uçan kuşu bile evlendiren Ülfet Teyze’nin en büyük düşmanı ise Firdevs’tir. Ülfet, Firdevs’in oğlunu da evlendirmiştir fakat Firdevs oğlunun mürüvvetini beğenmemiştir. Bu yüzden Ülfet’e karşı düşmanlık beslemektedir.
Ülfet’in oğlu Oğuz yıllar sonra uzun bir izinle Rusya’dan Türkiye’ye gelir. Ülfet ise şu an elinde olan bütün baş göz dosyalarını kapatır ve Oğuz’u bu uzun izinde evlendirip göndermek ister. Firdevs ise savaş baltasını çıkarır ve Ülfet’in bu çabasını baltalamak üzere harekete geçer.
Fakat Oğuz, Rusya’dan gittiği gibi gelmiştir. Bu yüzden mahallede Ülfet taraftarları ve Firdevs taraftarları arasında müthiş bir istihbarat savaşı başlamıştır. Mahalleyi ikiye bölen Oğuz’un ise kalbi tek parça değildir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!