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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 'Anadorian' grubunun lansmanı önceki akşam Bomonti Babylon’da gerçekleştirildi. Sanat ve siyaset dünyasının büyük ilgi gösterdiği ilk konserde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Soner Olgun, Betül Demir, Yelda Kırçuval, Menderes Samancılar, Cahit Berkay, Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen’in de aralarında bulunduğu kalabalık bir izleyici kitlesi yer aldı.

Yaklaşık 1.5 saat süren konserde ‘Sev Beni’, ‘Dilber’, ‘Allah’sız Akşamlar’, ‘Gurbet Hapishanesi’, ‘Tersname’, ‘Gittin Gideli’, ‘Haydar Haydar’, ‘İçmişem’ ve daha birçok sevilen parçalar seslendirildi. Mazlum Çimen’in solisti olduğu 'Anadorian'da piyanoda Tuluğ Tırpan, davulda Volkan Öktem, bas gitarda Eylem Pelit ve bağlamada da Volkan Kaplan yer aldı.

"30 YILDIR BERABERİZ" Grup, "Biz 30 yıldır beraberiz. Yaptığımız şarkıları yeniden bir gözden geçirelim, güncelleyelim ve daha geniş kitlelere de ulaştıralım düşüncesiyle yola çıktık. Yerel melodileri ve tınıları modern bir düzenlemeyle daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefledik. Hızla yürüyen hayat, hızla geçen zaman içinde biz nasıl yer alırız düşüncesiyle hareket ederek, 'Anadorian' olarak sizlerle buluşmak istedik. Burada olan herkese teşekkürler, hoş geldiniz" dedi. MAZLUM ÇİMEN: ‘UZUN BİR YOLCULUĞA ÇIKARACAĞIZ’

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