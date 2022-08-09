Anadolujet’in satışa sunduğu ucuz bilet kampanyasının detayları gündemde. AnadoluJet yurt içi ucuz bilet satışlarına başladı. Kampanya 120.000 koltuk sayısı ile sınırlı ve Kuzey Kıbrıs hariç tüm yurt içi uçuşları kapsamakta. İşte AnadoluJet ucuz bilet kampanyaları ile ilgili ayrıntılar...

ANADOLUJET UCUZ BİLET KAMPANYALARI NE ZAMAN?

Anadolujet, yurt içi bilet satışlarına başladı. 9-10 Ağustos 2022 tarihlerinde biletlerini alanlar 1 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasındaki uçuşları seçip seyahat edebilecek. Satın alınan biletlerin iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerli olacak.

ANADOLUJET UCUZ BİLETİ NE KADAR?

Web ve mobil uygulama üzerinden satın alınan biletlerde vergiler dahil tek yön Standart pakette 299 TL, ExtraJet pakette 419 TL, KonforJet pakette 449 TL olacak.