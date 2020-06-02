Anadolu Yayıncılar Derneğinden "yalan haber yapılmasın" çağrısı

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, basın yayın organlarının doğru ve şeffaf haber yapmasının önemi vurgulandı.
Kişi ve kurumları rencide eden operasyon haberciliği yapılmaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Siyasi olarak karşınızdaki kişi ve kurumlara yönelik yapılan her yalan haber gelir sizi vurur." ifadesi kullanıldı.
Uluslararası medya ahlak ilkelerine uyan basın kuruluşlarının "tekzip yeme" durumunda kalmayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Son günlerde yalan ve manipülatif haberler yargı tarafından düzeltilmektedir. Yalan haberler, medyaya duyulan güveni derinden sarsmaktadır. Kişi ve kurumların itibarına suikast düzenlemek maksadıyla yapılan manipülatif haberler, medyanın zaten darbe almış itibarına daha çok zarar vermektedir. Gazeteler yalan haber yaparsa hukuk gereğini yapar. Bu durum anayasal bir haktır. Medyanın yalan söyleme, itibar suikastı yapma hakkı yoktur. O nedenle gerçeğe dayalı haberler yapılmalıdır. Yalan haberi yargı düzeltince 'Bize baskı var, basına baskı var.' demenin hiçbir haklılık payı yoktur. Tekzip yemek istemiyorsanız doğru haber yapın. Yapılması gereken basittir. Sadece yalan söylemeyin. Tekzip anayasal bir haktır. Kişilik hakları ihlal edilen birey ve kurumların bu haklarını kullanması bir sorumluluk, hatta zorunluluktur."
Açıklamada, "Yalan haber yapan, itibar suikasti yapan, toplumu kandıran medya kuruluşlarının kendisine çekidüzen vermesi gerekir. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak, bu tür haber yapan medya kuruluşlarını takip edip, topluma şikayet edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
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