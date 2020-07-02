Anadolu Yayıncılar Derneğinden RTÜK'e ziyaret

Burhan, yerel kanalların temsilcileriyle RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i makamında ziyaret etti.
Sinan Burhan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, sosyal medyanın denetimsiz olması ve yerel medyanın ekonomik durumunu görüştüklerini belirtti.
Geleneksel medyanın zor durumda olduğunu, özellikle yerel televizyonlar ve ulusal televizyonların sosyal medya nedeniyle çok ciddi reklam kaybı yaşadıklarını aktaran Burhan, "Bugün YouTube, Twitter, Instagram gibi mecralar geleneksel medyayı çökertmiştir." dedi.
Ulusal ve yerel televizyonların RTÜK payı, TÜRKSAT'a uydu ücreti gibi ödemeler yaptıklarını, ayrıca üretime, istihdama, ekonomiye katkıda bulunduklarını dile getiren Burhan, buna karşın sosyal medya üzerinden kazanç sağlayanların vergi ödemediklerini, herhangi bir denetime tabi olmadıklarını ifade etti. Konuyu RTÜK Başkanı Şahin'e ilettiklerini belirten Burhan, Şahin'in her zaman geleneksel medyanın yanında olduğunu söylediğini aktardı.
Burhan, ulusal ve yerel medyanın ekonomik olarak küçülmek durumunda kaldığını, geleneksel, yerli ve milli olanın korunması gerektiğini bildirdi.
- "Denetime tabi olmasını bekliyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyaya yönelik açıklamalarına da değinen Burhan, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bugün bir çağrıda bulundu. Birtakım internet siteleriyle ilgili olarak denetimden bahsetti. Bazıları hemen 'sansür mü geliyor, kapatılıyor mu' dedi. Hayır. Bizler de herhangi bir sosyal mecra alanının kapatılmasını arzu etmeyiz. Ancak denetime tabi olmasını bekliyoruz. Ben buradan samimi olarak soruyorum. Evlerde çocuklarımız sizi mi dinliyor, yoksa YouTuberları mı, Instagram fenomenlerini mi, Twitter'daki açıklamaları mı dinliyor? Dolayısıyla bu mecraların mutlaka denetim altına alınması lazım. Bu, bir milli güvenlik sorunudur."
Sosyal medyanın bir süre sonra çocukların ne yiyeceğini, ne giyeceğini, neye inanacağını belirleyecek hale geleceğini ifade eden Burhan, "O nedenle bu mecraların mutlaka denetim altına alınması lazım. Çocuklarımız elden gidiyor. Bugün bayrak diyen, ezan diyen, millet diyen yerli medya kuruluşlarının mutlaka korunması lazım." diye konuştu.
Birtakım sosyal medya mecralarının, uluslararası devletlerin finans tekelinde olduğunu dile getiren Burhan, "Türkiye birlik, bütünlüğüne ve güvenliğine yönelik çok ciddi tehdit altındadır. Dolayısıyla da denetime tabi olması lazım. Bakın kapatılma değil, bazıları hemen 'kapatılma dedi' diyecek, hayır, denetim diyoruz. Denetim olmayan hiçbir mecra, bu ülkede hizmet etmemelidir. Mutlaka muhatapları olmalıdır, vergi ödemelidir." dedi.
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