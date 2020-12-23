6. Anadolu Medya Ödülleri'nde Ciner Medya Grubu, Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından iki ödüle layık görüldü. Ödül alanları Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan açıkladı.

YILIN EN İYİ KADIN SPİKERİ ECE ÜNER

Habertürk'ten Veyis Ateş 'Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri', Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner ise 'Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri' seçildi.

YILIN EN İYİ ERKEK SPİKERİ VEYİS ATEŞ