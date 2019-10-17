Anadolu Üniversitesi, yeni bir araştırma geliştirme amaçlı bilimsel araştırma projesiyle bir ilk'e daha imza attı. Yeni öğrenme - öğretme modelleri üzerinde araştırmalarını yoğunlaştıran Anadolu Üniversitesi, ustasından yerinde öğrenmeyi klasik uzaktan öğretim teknikleriyle karşılaştırılarak yeni bir model geliştirilmesini hedefliyor.

Proje, öğrenme materyallerinin uygulamanın içinden, işin ustalarından öğrenilmesini içeren ve yerinde çekilmiş eğitim videolarıyla desteklenen yeni bir öğretim yönteminin geliştirilmesini ve bu yeni yöntemin var olan geleneksel uzaktan öğretim yöntemleriyle karşılaştırılmasını içeriyor.

Bu amaçla 'Şimdi Sıra Sende' mottosuyla 'Ustasından Öğren' başlığında Film Yapımı e-Sertifika Programları geliştirildi. Bu programlar aynı zamanda TV ve sinema sektörüne insan kaynağı yetiştirmeye de yarayacak. Katılımcılar, kendi alanlarında üst düzey deneyimli sinemacıların eğitmenliğinde verilecek derslerden sonra sınava girip sertifika alacak.

Böylelikle Film Yapımı e-Sertifika Programı ile yetkin sinemacılardan akademik eğitim alan kişiler, 11 dalda TV ve sinema sektöründe yer alabilecek.

DERSLER UZMAN SİNEMACILARDAN

Film Yapımı e-Sertifika Programı'nda verilecek olan derslerde kendi alanlarında üst düzey deneyimli olan bugüne kadar gerek TV'de gerekse sinemada birçok yapıma imza atmış sinemacılar eğitmen olarak görev yapacak.

Kıvanç Baruönü: Yönetmenlik

Pelin Ekinci Kaya: Film yapımcılığı

Burak Aksak: Senaryo Yazımı

Uğur İçbak: Görüntü Yönetmenliği

Deniz Göktürk Kobanbay: Sanat Yönetmenliği & Dekor

Suzan Kardeş: Saç ve Makyaj Tasarımı

Emre Erdem: Afiş Fotoğrafçılığı ve Film Afişi Tasarımı

Gülümser Gürtunca: Kostüm Tasarımı

Levent İntepe: Ses ve Ses Tasarımı

Ömer Özgür: Film Müziği

Çağrı Türkkan: Kurgu

Kurgu programı içindeki 'Renk Tasarımı' adlı bölümü Renk Tasarımcısı Bora Gökşingöl tarafından anlatılacak.

'Şimdi Sıra Sende' mottosuyla başlatılan programa isteyen herkes, online kayıt yaptırarak 'Ustasından Öğren' Film Yapımı e-Sertifika Programı'nın derslerine katılabilecek. Programın tamamlanmasından sonra öğrenciler, sınava girerek sertifika alacak.

'Ustasından Öğren' Film Yapımı e-Sertifika Programları ile sahnede, sette, kısaca uygulamanın içinden, yerinde çekilmiş eğitim videolarıyla öğretim teknolojileri bağlamında yeni öğretim materyali uygulamaya konulacak.

Böylece uygulamaya dönük eğitim programlarında akademik anlatımla birlikte uygulama ve yerinde öğrenme ihtiyacı bulunulan konularda sektörün içinde üretilen videolar yenilikçi bir öğretim malzemesi olarak sunuldu. Programla birlikte öğrencilerin uzman kişilerden edindikleri bilgilerle sektörün uygulama süreçlerini doğrudan incelemeleri sağlanacak.

11 farklı Film Yapımı e-Sertifika Programı'na kayıtlar, 11 Ekim 2019 - 2 Kasım 2019 tarihleri arasında alınacak.