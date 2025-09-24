Anadolu Üniversitesi'nden ikinci üniversite fırsatı

Öğrenciler, mevcut mesleklerinin yanında farklı alanlarda kendilerini geliştirmek, yeni bir kariyer planlamak ya da ilgi duydukları alanlarda akademik yetkinlik kazanmak amacıyla AÜ Açıköğretim Sistemi'ne kayıt yaptırabiliyor. "İkinci üniversite" programı kapsamında da hem ön lisans hem de lisans düzeyinde birçok programa sınavsız olarak kayıt yaptırmak mümkün oluyor.

Ön lisans programları arasında Bilgisayar Programcılığı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Hizmetler, Yaşlı Bakımı ve Aşçılık öne çıkarken, lisans programları arasında ise Felsefe, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Görsel İletişim ve Tasarımı dikkati çekiyor.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Ayrıca lisans düzeyinde İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararası İlişkiler bölümleri, Türkçe veya İngilizce seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Bu programlar, öğrencilerin mevcut mesleklerinin yanında farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine ve yeni kariyer fırsatları yaratmalarına imkan tanıyor.

Açıköğretim Sistemi öğrencilerine eKampüs ve mobil uygulama üzerinden yaklaşık 16 farklı öğrenme materyali sunuluyor. Dijital ders kitapları PDF, EPUB ve HTML5 formatlarında erişime açılırken, basılı kitaplar da "kitapsatis.anadolu.edu.tr" adresinden temin edilebiliyor.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Açıköğretim Sistemi'nin öğrenci sayısı bakımından dünyada ilk 5'te yer aldığını söyledi. Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 50 yıllık tecrübeye sahip olduğunu belirterek, "Şu anda sistemimizde aktif olarak 49 program bulunuyor. Bunların 20'si lisans, 28'i ön lisans programı. Ayrıca bu yıl açtığımız 'Türk Dili ve Kültürü' programımız var. Bu program yalnızca uluslararası öğrencilere ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik olarak hazırlandı." dedi. REKLAM Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin yüzde 75'ini üniversite öğrencileri ya da ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran mezunların oluşturduğunu belirten Adıgüzel, şunları kaydetti: "Anadolu Üniversitesinin hayat boyu öğrenme kapsamında her yaştan herkese hitap edebilecek bir programı var. Artık dünyada yetkinlikler ve neyi ne kadar bildiğiniz, diplomadan daha fazla önem taşıyor. Açıköğretim Sistemi'ndeki 28 ön lisans programı özellikle meslek ve beceri kazandırmaya yönelik. Bu programlardan mezun olanlar kendi ilgilerine göre kendilerini geliştirebiliyor ya da meslek sahibi olabiliyor."

"TÜRKÇEYE VE TÜRKİYE'YE OLAN İLGİYİ AKADEMİK ÇIKTIYA DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ" Adıgüzel, bu yıl açılan Türk Dili ve Kültürü ön lisans programında bir yıllık Türkçe hazırlık sınıfı bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu program, yurt dışında yaşayan Türk gençlerinin akademik Türkçelerini geliştirmelerine büyük katkı sağlayacak. Ayrıca dünyanın pek çok yerinde Türk dizileri sayesinde Türkçeye ve Türkiye'ye büyük bir ilgi var. Anadolu Üniversitesi olarak biz bu ilgiyi akademik çıktıya dönüştürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Dünyada Türkçeye yönelik ilginin üniversite ön lisans diplomasıyla güçlendirilmesini hedeflediklerini anlatan Adıgüzel, "Bu programın, Türkiye'nin yurt dışındaki yumuşak gücü ve kamu diplomasisi anlamında büyük bir taşıyıcı olacağına inanıyoruz. Bu programın güçlenmesi için de Türkiye'nin yurt dışındaki bütün misyonlarıyla, Dışişleri Bakanlığına bağlı bütün kurumlarla ve yaptığımız anlaşmalarla dünyanın her yerinde bu programı yaygınlaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Adıgüzel, üniversite öğrencilerine, açıköğretim sisteminden ilgi duydukları ya da öğrenimlerini destekleyecek programları tercih etmeleri tavsiyesinde bulunarak, hayat boyu öğrenme kapsamında her bölümün kendilerine yeni kapılar açacağını sözlerine ekledi.