09 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anadolu Üniversitesi, öğrencilerini yeni modern çalışma mekânlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan kültür salonu artık Şener Şen'in adıyla yaşayacak. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve usta oyuncu Şener Şen'in açılışını gerçekleştirdiği törene, üniversite yönetimi, senato üyeleri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.
Şener Şen Kültür Salonu'nun açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz kültür salonunu hizmete açabilmek geride bıraktığımız yaklaşık 8 aylık süreçte yoğun çalışmalar yürüttük. New York'ta görmüş olduğum bir kütüphane modelinin dikkatimi çekmesi üzerine, bu imkânı öğrencilerimize nasıl taşlayabileceğimizle ilgili arkadaşlarımızla düşündük. Bu mekânın önceki hâli oldukça kötüydü ve depo olarak kullanıyordu. Şu anki hâline getirebilmek için ise tamamen kendi imkânlarımızdan yararlandık ve hiçbir yardım almadık. Bugün kültür salonumuzun açılışına katılım gösteren arkadaşlarımız da burayı ilk defa görüyorlar. Hatta İlk görenler arasında Devlet Konservatuvarımızın Tiyatro Ana Sanat Dalı öğrencileri yer alıyor. Sizlerin huzurunda teşriflerinden dolayı usta oyuncumuz Şener Şen'e şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Bu sayede isminin ölümsüz olacağına ve kültür salonumuzun da yaşamaya devam edeceğine inanıyoruz. Bugünkü açılışa katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Şener Şen, Anadolu Üniversitesi'nde açılışı gerçekleştirilen kültür salonuna isminin verilmesine ilişkin görüşlerini şöyle dile getirdi; "Anadolu Üniversitesinin, memleketimizdeki yeri çok farklıdır. Buraya seneler önce gelmiştik. İkinci gelişimde ise böyle bir açılışa vesile olan ve beni de buna dâhil eden herkese teşekkür ediyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
Şener Şen Kültür Salonu'nun açılışından sonra Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'nde ‘Zengin Mutfağı' sahnelendi. Vasıf Öngören'in aynı adlı romanından tiyatro oyununa uyarlanan ‘Zengin Mutfağı'nı Şener Şen ile birlikte Doğu Yaşar Akal yönetiyor. Şen'e başrollerde ise Gizem Ergün, Onay Kaya ve Uğur Arda eşlik ediyor. Eskişehirliler, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15 - 16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansıması olan 'Zengin Mutfağı'na Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'nde sahnelenen diğer oyunlar gibi büyük ilgi gösterdi.Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı - Şener Şen
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