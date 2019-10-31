Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde sahnelenen ünlü oyunlardan biri de Cimri' oldu.

Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri 'Cimri', Semaver Kumpanya oyuncuları tarafından sahnelendi.

Tiyatro tarihinin en çok bilinen ve oynanan oyunlarından biri olan ‘Cimri'nin başrollerini Serkan Keskin, Rojhat Özsoy, Cansu Saka, Hakan Atalay, Onur Yalçınkaya, Sezin Bozacı, Ezgi Ulusoy Tamer, Onur Şenol, Ahmet Kaynak, Selen Şenay, Uğur Senkeri ve Saniye Samra paylaştı.

Paradan başka hiç bir şeye değer vermeyen 'Harpagon' karakterinin cimriliği üzerinden 17'nci yüzyılda yaşayan Parisli bir burjuva ailesiyle döneminin ahlâk anlayışının anlatıldığı ‘Cimri', Eskişehirli sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi gişesinden ücretsiz olarak temin edilen biletler, önceki oyunlarda olduğu gibi yine çok kısa bir süre içerisinde tükendi.

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında atölye çalışmaları ve söyleşiler de devam ediyor. Festival sonunda elde edilecek bilimsel veriler ışığında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü'nün eğitim programının geliştirilmesi ve Türk tiyatrosunda oyuncu eğitimine katkılar sağlanması amaçlanıyor.