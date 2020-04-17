Anadolu Üniversitesi internet tabanlı açıköğretim sınavı hazırlıklarını tamamladı

17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çomaklı, yaptığı açıklamada, AÜ Açıköğretim Sistemi bünyesindeki bahar dönemi ara sınavlarının, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacağını hatırlattı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı öğretimin aksamaması adına öğrenci odaklı bir eksende çalışmalar yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Çomaklı, AÜ'nün, sınava gireceklerin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için bütün tedbirleri alarak düzenlemeler yaptığını kaydetti.
Çomaklı, üniversitenin köklü, açık ve uzaktan eğitim tecrübesinin dijital ortamlara aktarıldığını, öğrencileri riske atmadan, güvenli bir şekilde sınavların gerçekleştirileceğini ifade ederek, şöyle devam etti:
"1 milyonu aşkın öğrencinin katılacağı bu sınav için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Öğrencilerin bu zorlu süreçte sınavlarda bir araya gelmesi salgın riskini artıracağından, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen yazılımlarla internet tabanlı sınav sistemini geliştirdik. Bu sistem ile öğrenciler kolay ve anlaşılır bir arayüz eşliğinde sınavlarına girebilecek. Türk eğitim tarihinde ilk olan bu sınavla yeni eğitsel paradigmanın en önemli testi gerçekleşecek. Açık ve uzaktan eğitimde yarım asra ulaşan tecrübesini dijital ortamlara aktaran AÜ, Türkiye'de ve dünyada öncü olacak bir adım attı. Öğrenciler adına yaşanabilecek bütün olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve sistemin sorunsuz çalışması için birçok pilot uygulama gerçekleştirdik."
Sınavlardan önce öğrencilere Kovid-19 farkındalık testi uyguladıklarını, böylece hem sistemi tanıttıklarını hem de pandemi ile ilgili önemli bilgiler paylaştıklarını aktaran Çomaklı, sınav sürecinde başta sağlık personeli olmak üzere, zorunlu sebeplerle görevlerini icra eden kamu personeli için de gerekli çalışmaları yaptıklarını, gerekli teknolojiye ya da internet bağlantısına sahip olmayan öğrencilerin, salgın döneminde alınan bütün önlemlerin uygulandığı açıköğretim bürolarında sınavlarına rahatlıkla girebileceğini sözlerine ekledi.
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