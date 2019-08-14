14 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı (YKS) ile Anadolu Üniversitesi’ne bağlı örgün eğitim veren fakülte ve yüksekokullara yerleştirilen öğrenciler, kesin kayıtlarını 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden e-kayıt yolu ile yapabilecek.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ E-KAYIT NASIL YAPILIR?
Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen öğrenciler https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden sırasıyla “e-hizmetler/Eğitim/Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında bulunan “Üniversite E-Kayıt” seçeneği aracılığı ile kayıt işlemini gerçekleştirebilecek. E-kayıt yapan öğrencilerin Anadolu Üniversitesi’ne başvurarak tekrar kayıt yaptırmalarına gerek kalmayacak. Öğrenciler, e-kayıt işleminin ardından akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıtlarını yaptırarak eğitim-öğretime başlayabilecek.
Elektronik kayda, özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlar ile Anadolu Üniversitesi tarafından elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (çift diploma ve uzaktan öğretim yapılan programlar) dâhil edilmeyecek.
Sağlık raporu talep edilen örgün programlara e-kayıt yaptıran öğrenciler ders kaydına geldiklerinde sağlık raporlarını ilgili birime teslim edecek. Bu noktada sağlık raporları talep edilen koşulları sağlamayan öğrenciler ÖSYM’ye müracaat etmek durumunda kalacak.
Elektronik kayıt yaptıramayanlar 19-23 Ağustos tarihleri arasında Anadolu Üniversitesine gelerek kesin kayıt yaptırabilecek
Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler ise Anadolu Üniversitesine gelerek kayıt yaptırabilecek. E-Kayıt yaptıramayan öğrencilerin kesin kayıtları, 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Yunus Emre Kampüsü’nde ilgili fakülte veya yüksekokullardaki kayıt bürolarında mesai saatleri içerisinde yapılacak.
Kesin kayıtlar ile ilgili detaylı bilgilere Anadolu Üniversitesi web sayfasında bulunan duyurular bölümünde yer alan “2019-2020 Öğretim Yılı Yeni Kayıt Duyurusu” başlığından ulaşılabilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!