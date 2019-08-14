ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı (YKS) ile Anadolu Üniversitesi’ne bağlı örgün eğitim veren fakülte ve yüksekokullara yerleştirilen öğrenciler, kesin kayıtlarını 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden e-kayıt yolu ile yapabilecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ E-KAYIT NASIL YAPILIR?

Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen öğrenciler https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden sırasıyla “e-hizmetler/Eğitim/Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında bulunan “Üniversite E-Kayıt” seçeneği aracılığı ile kayıt işlemini gerçekleştirebilecek. E-kayıt yapan öğrencilerin Anadolu Üniversitesi’ne başvurarak tekrar kayıt yaptırmalarına gerek kalmayacak. Öğrenciler, e-kayıt işleminin ardından akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıtlarını yaptırarak eğitim-öğretime başlayabilecek.

Elektronik kayda, özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlar ile Anadolu Üniversitesi tarafından elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (çift diploma ve uzaktan öğretim yapılan programlar) dâhil edilmeyecek.

Sağlık raporu talep edilen örgün programlara e-kayıt yaptıran öğrenciler ders kaydına geldiklerinde sağlık raporlarını ilgili birime teslim edecek. Bu noktada sağlık raporları talep edilen koşulları sağlamayan öğrenciler ÖSYM’ye müracaat etmek durumunda kalacak.

Elektronik kayıt yaptıramayanlar 19-23 Ağustos tarihleri arasında Anadolu Üniversitesine gelerek kesin kayıt yaptırabilecek

Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler ise Anadolu Üniversitesine gelerek kayıt yaptırabilecek. E-Kayıt yaptıramayan öğrencilerin kesin kayıtları, 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Yunus Emre Kampüsü’nde ilgili fakülte veya yüksekokullardaki kayıt bürolarında mesai saatleri içerisinde yapılacak.

Kesin kayıtlar ile ilgili detaylı bilgilere Anadolu Üniversitesi web sayfasında bulunan duyurular bölümünde yer alan “2019-2020 Öğretim Yılı Yeni Kayıt Duyurusu” başlığından ulaşılabilir.