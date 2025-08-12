Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı: AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

        Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı: AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

        Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı. Sınav Ağustos ayında yapılacak. Yaz okulu sınavına hazırlanan adaylar giriş belgesini http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden alabilirler. Peki AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

        Giriş: 12.08.2025 - 15:30 Güncelleme: 12.08.2025 - 15:35
        • 1

          Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi/yerleri duyuruldu. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Yaz okulu sınavı tek oturumda uygulanacak. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu tarihi

        • 2

          AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

          AÖF Yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak.

        • 3

          AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı. AÖF yaz okulu sınav giriş yerlerini http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden sorgulatabilirsiniz.

          AÖF GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

