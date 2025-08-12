Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı: AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı. Sınav Ağustos ayında yapılacak. Yaz okulu sınavına hazırlanan adaylar giriş belgesini http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden alabilirler. Peki AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi/yerleri duyuruldu. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Yaz okulu sınavı tek oturumda uygulanacak. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu tarihi
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
AÖF Yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı. AÖF yaz okulu sınav giriş yerlerini http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden sorgulatabilirsiniz.