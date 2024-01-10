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        Haberler Gündem Eğitim Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'ne yılda 300 bin öğrenci kayıt yaptırıyor

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'ne yılda 300 bin öğrenci kayıt yaptırıyor

        Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Açıköğretim Sistemi'ne yılda 300 bin öğrencinin kayıt yaptırdığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:46 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:53
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        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'ne yılda 300 bin öğrenci kayıt yaptırıyor
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        Rektör Erdal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla üniversitedeki Akademik Kulüp'te buluştuğu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, insan kaynağı yetiştirdikleri sektörün ihtiyaçlarına kulak veren bir üniversite olduklarını söyledi.

        Üniversite tarafından hayata geçirilen bazı projeler hakkında bilgi veren Erdal, şöyle konuştu: "Açıköğretim Sistemi'ni tamamen revize ettik. En çok kaynak tüketen birimlerden biridir. 1,5 milyon öğrenci var. Bir seferde 3 sınav seansı için 4,5 milyon kitapçık basıyoruz. Şimdilerde kişiye özgün sınav kitapçığı hazırlıyoruz. Sınava girecek öğrencinin önüne gelen kitapçıkta sadece aldığı dersler yer alıyor. Böylelikle basılan kitapçıktan ambalaja, kargodan gözetmene kadar yaklaşık yüzde 40 tasarruf sağladık. Açıköğretim şu anda hibrit eğitim veriyor. Canlı derslerimizle dünyanın birçok ülkesindeki öğrencilerimizle buluşup onların sorularını cevaplıyor. Açıköğretim şu anda yaşam boyu eğitimin bir parçası olarak hizmet veriyor. Yılda 300 bin öğrenci kayıt yaptırıyor. Bunların 45 bini Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS), geriye kalanlar halihazırda bir diploması olanlardan ya da bir lisans eğitim alan öğrencilerden oluşuyor. Bütün elektronik kitaplarımız herkesin ücretsiz olarak kullanımına açık."

        Erdal, öğrencilerinin öğrenme yöntemlerine göre eğitim içerikleri hazırladıklarını sözlerine ekledi.

        Basın İlan Kurumu İl Müdürü Arda Aşkın, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin ve Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İncilay Cangöz de etkinlikte katılımcılara hitap etti.

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