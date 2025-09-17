Anadolu Üniversitesi 60'tan fazla programla ikinci üniversite fırsatı sunuyor

Mevcut mesleğine ek olarak farklı alanlarda bilgi edinmek, yeni bir kariyer planlamak ya da ilgi duyduğu alanda akademik yetkinlik kazanmak isteyenler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'ne kayıt yaptırabiliyor.

Programa katılan öğrenciler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinden geçmiş öğrenimleri doğrultusunda muafiyet başvurusunda bulunabiliyor.

İkinci üniversite kapsamında 30'un üzerinde ön lisans, 20'nin üzerinde lisans bölümü yer alıyor. "Bilgisayar Programcılığı", "Halkla İlişkiler ve Tanıtım", "Sağlık Yönetimi", "Felsefe", "Sosyoloji", "İşletme", "Uluslararası İlişkiler" ile "Web Tasarımı ve Kodlama" bu bölümler arasında bulunuyor. "Felsefe", "Sosyoloji", "Tarih" ve "Türk Dili ve Edebiyatı" bölümlerine ise yalnızca 35 yaş ve üzeri lisans mezunları kabul ediliyor.

Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt, AA muhabirine, öğrencilerin değişen dünyanın ritmini yakalayabilmek, öğrencilik haklarından yararlanabilmek ve kendilerine öğrenme yolculuğunda ikinci bir şans vermek için ikinci üniversiteye başvuru yaptığını söyledi.

Bozkurt, dijitalleşen dünyada sundukları içerikler ve her ders için sağlanan yaklaşık 16 farklı öğrenme materyalinin tercih edilme nedenleri arasında olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Temel başvuru koşulumuz öğrenmeye ihtiyaç duymak ve yaşam boyu öğrenme yolculuğuna devam etmektir. Bu koşul sağlanıyorsa, bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olan ve bir yükseköğretiminden mezun olan öğrenciler ikinci üniversite kapsamında bulunan 60'tan fazla programımıza kayıt olabilirler. Açıköğretim sisteminde yaklaşık 1 milyon öğrencimiz var ve bunlardan yaklaşık 700 bini ikinci üniversite kapsamında bizi tercih eden öğrencilerden oluşuyor." Programda bireyselleştirilmiş öğrenmeyi destekleyen dijital altyapıya dikkati çeken Bozkurt, "Her derste 16'ya yakın öğrenme materyali sunduğumuz, kalite güvencesi sunan zengin bir öğrenme ekosistemine giriyorlar. En büyük artılardan biri bu." dedi. Bozkurt, Açıköğretim Fakültesinin öne çıkan hizmetlerinden birisinin de ders kitapları olduğunu ifade ederek, "kitapsatis.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden isteyen herkesin, stoklar ölçüsünde bu kitapları satın alabildiğini vurguladı. Bu yıl Türk Dili ve Kültürü bölümünün açıldığına değinen Bozkurt, "Türkçe hazırlığı olan, küreselleşen dünyaya açılım yaptığımız özel bir program. Türkçeyi ve kültürümüzü tanıtmak istiyoruz. Dünyanın hangi ülkesinden olursa olsun öğrencilerimiz bu programa kayıt yaptırabilir." diye konuştu.

İkinci üniversiteye başvuruların programın internet adresi üzerinden yapılabileceğini anlatan Prof. Dr. Aras Bozkurt, kayıtların 17 Ekim'e kadar süreceğini sözlerine ekledi.