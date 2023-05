ANADOLU SİGORTA‘YA TEŞEKKÜR

HABERTURK.COM

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi ile bir gecede tüm düzenimiz altüst oldu. Bu süreçte Anadolu Sigorta çalışanlarının desteğini her an yanımızda hissettik. Depremin ikinci gününde firmamızı bizzat ziyaret ederek yanımızda olduğunu hissettiren ve bizlere umut olan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Sn. Mehmet Tuğtan’a, hasardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ali Kaplan’a, Eksper Sn. Mehmet Cemal Usman ’a ve Oto Dışı Hasar Müdürlüğü’nün çalışanlarına çok kısa süre içerisinde hasar ödemesini yaparak yaralarımızı sarmamıza yardımcı oldukları için çok teşekkür ederiz. Bunun yanında zaman mefhumu gözetmeksizin özverili bir şekilde çalışan acentemiz Mefsar Sigorta Ltd. Şti. ’ne desteğini hiçbir zaman esirgemediği için teşekkür ederiz.

Şirikçiler Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.