Anadolu Sigorta ve Anadolu Hayat'ta bayrak değişimi

27 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anadolu Sigorta’da dün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Genel Müdür İlhami Koç’un 26 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla emekli olmak suretiyle şirketten ayrılma talebinin uygun bulunduğu, Genel Müdürlük görevine ise Mehmet Şencan’ın atandığı belirtildi. Anadolu Hayat Emeklilik’te de Genel Müdürlük görevinden emekli olmak suretiyle ayrılan Uğur Erkan’ın yerine Yılmaz Ertürk’ün atandı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre, İş Bankası’nda 27 Nisan 2017’den bu yana genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Şencan, İlhami Koç’un emekliye ayrılmasıyla boşalan Anadolu Sigorta genel müdürlüğüne getirildi. 30 Ocak 2013 tarihinden bu yana İş Bankası’nda Genel Müdür Yardımcılığı yapan Yılmaz Ertürk ise Anadolu Hayat Emeklilik’in Genel Müdürlüğü’ne atandı.
YENİ GENEL MÜDÜR ŞENCAN
İş Bankası’nda 27 Nisan 2017’den beri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Şencan, 1988 yılında Galata Şubesi’nde Memur olarak göreve başlayıp, 1989 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı’na katıldı. Şencan şirket içerisinde çeşitli şubelerde faaliyet göstermiş; sırasıyla 1997 yılında Bursa Şubesi Müdür Yardımcısı, Antakya, Gebze, Denizli ve Bursa Şubeleri Müdürlüğü, 2007 yılında Bursa Kurumsal Şube Müdürlüğü, 2011 tarihinde Başkent Kurumsal Şube Müdürlüğü, 2016 tarihinde Kozyatağı Kurumsal Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Mehmet Şencan, İş Bankası’ndaki görevinin yanı sıra İş Factoring Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapıyor. Mali tahlilci ve Kambiyocu ünvanlarına sahip olan Mehmet Şencan, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu. Şencan, 1964 yılında Adapazarı’nda doğdu, evli ve iki çocuk babası.
ANADOLU HAYAT'A ERTÜRK
1964 yılında İstanbul’da doğan Yılmaz Ertürk, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezunu olup, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bilim Dalı yüksek lisans programını tamamladı. 1987 yılında İş Bankası İktisadi Araştırmalar ve Planlama Müdürlüğü’nde Stajyer İktisat Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Ertürk, 1990 yılında Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcılığına, 1996 yılında Müdür Yardımcılığına, 1998 yılında Grup Müdürlüğüne, 2003 yılında İktisadi Araştırmalar ve Planlama Bölümü Müdürlüğüne, 2006 yılında Uluslararası Bankacılık Bölümü Müdürlüğüne, 2011 yılında Kozyatağı Kurumsal Şubesi Müdürlüğüne atandı. 30 Ocak 2013 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına atandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!