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Haberler İlandır ANADOLU SİGORTA DEPREMZEDE SANAYİCİNİN YARALARINI SARIYOR

Giriş: 12.06.2023 - 09:28 | Güncelleme: ABONE OL
ANADOLU SİGORTA DEPREMZEDE SANAYİCİNİN YARALARINI SARIYOR
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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve tüm dünyayı yasa boğan depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken Kent’in sanayisi de büyük zarar gördü. O sanayi kuruluşlarından HRN Tekstil A.Ş. ve Saf Mensucat A.Ş. olarak depremde şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dilerken başta yakınlarını kaybedenler olmak üzere hepimize baş sağlığı diliyoruz. Kahramanmaraş olarak yaşadığımız bu deprem felaketi sonucunda HRN Tekstil A.Ş. ve Saf Mensucat A.Ş. deprem de oluşan hasardan dolayı bozulan üretim ve istihdamı yeniden sağlamaya çalıştığımız süreçte bize her türlü desteği sağlayan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Sn. Mehmet Tuğtan’a, hasardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ali Kaplan’a, Eksper Sn. Naşit Yamanyar ve Sn. Mehmet Cemal Usman’a ve Hasar Müdürlüğü’nün çalışanlarına çok kısa süre içerisinde hasar ödemesini yaparak işletmelerimizin yeniden çalışmasına katkı sağladıkları için çok teşekkür ederiz.

HRN Tekstil A.Ş. ve Saf Mensucat A.Ş. kuruluşları olarak yaklaşık 30 yıldır beraber çalıştığımız sigorta acentemiz Mefsar Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti. Sn. Mehmet Furkan Sarıkatipoğlu ve kıymetli çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ederiz.

HRN Tekstil A.Ş.

Saf Mensucat A.Ş.

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