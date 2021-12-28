Kayseri-Malatya kara yolundaki Bünyan ilçesi Karadayı Mahallesi'ndeki Karatay Hanı, 1241'de Anadolu Selçuklu Devleti döneminde inşa edildi.
DHA'nın haberine göre Celaleddin Karatay tarafından yaptırılan Karatay Han'ın vakfiyesi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün girişimleriyle 19 Ocak 2021'de Ankara Etnoğrafya Müzesi'nden Kayseri'ye getirildi.
Anadolu Selçuklu Devleti'nden bugüne ulaşan tek kervansaray vakfiyesi olan Karatay Han Vakfiyesi, Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde Türk İslam eserleri alanında sergileniyor.
Vakfiyenin değerine vurgu yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, "Karatay Han Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli adamlarından Celaleddin Karatay tarafından 1241 yılında inşa edilmiş bir yapı. Yazlık ve kışlık denilen 2 bölümünden oluşuyor. Büyük ölçekli ve süsleme özellikleriyle dönemin önde gelen eserlerinden birisidir. Selçuklu döneminde kervansarayların işleyiş düzeni hakkında Karatay Han'ın vakfiyesi dışından çok fazla bilgiye sahip değiliz. Bu eserde Karatay Han'ın işleyiş düzeni, konaklama yapan misafirlere verilen hizmet bilgileri yer alıyor. Bu vakfiye sayesinde diğer hanların işleyiş biçimi hakkında da bilgi sahibi oluyoruz. Karatay Han vakfiyesi günümüze ulaşan tek kervansaray vakfiyesi" diye konuştu.
'9,5 METRE UZUNLUĞUNDAKİ VAKFİYE İÇİN ÖZEL ALAN OLUŞTURDUK'
Ankara Etnografya Müzesi'nden Kayseri Arkeoloji Müzesi'ne kazandırılan vakfiyenin 9,5 metre uzunluğundaki kumaşa yazılan bir eser olduğunu kaydeden Dursun, "Ankara Etnografya Müzesi'nde bulunan vakfiye bu yılın başında Kayseri Arkeoloji Müzesi'ne verildi. Kumaş üzerine yazılan 9,5 metre uzunluğundaki vakfiye için özel alan oluşturduk ve sergiye açtık.
Vakfiye ön ve arka bölümden oluşuyor. Vakfiye üzerinde han içinde kimlerin görev yaptığı, çalışma düzenini anlatan bilgiler yer alıyor. Dönemi anlatan vakfiyeler günümüze ulaşmadığı için tek eser olan Karatay Han vakfiyesi çok önemli ve eşsiz bir eser. Farsça üzerine yazılan bu eser, müzemizin Türk İslam Eserleri bölümünde sergileniyor" ifadelerini kullandı.
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