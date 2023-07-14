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        Anadolu parsı avlayana 1.2 milyon TL ceza

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Anadolu parsının avlanmasına izin verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve avlayan kişilere 1 milyon 200 bin lira para cezası uygulanacağını açıkladı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 10:06
        Anadolu parsı avlayana 1.2 milyon TL ceza
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Anadolu parsının ülkede izinin sürülmesi ve neslinin korunması çalışmalarının yıllardır gayretle sürdüğü ve Anadolu coğrafyasının sahip olduğu nadir türün avlanmasına izin verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

        Bazı medya organları ve sosyal medyada paylaşılan 'Av ve Yaban Hayvanları Tazminat Bedelleri' başlıklı tablonun herhangi bir avlanma bedelini göstermediği vurgulanarak, "Aksine koruma altındaki türleri avlayan ya da yasa dışı avlanma yapan kişilere, idari para cezası yanında kesilen tazminat miktarlarını içermektedir. Tabloda geçen 'av' ibaresi, nesli tehlike altındaki türün avlatılacağını değil, 'türün tahribatına yönelik her türlü yasa dışı olayın gerçekleşmesi halinde tazminata konu edileceğini' ifade etmektedir.

        Nesli tehlike altındaki en hassas türlerimizden biri olan Anadolu parsının avlanmasının kesinlikle yasak olduğunun bir kez daha hatırlatılmasında fayda vardır. Bu minvalde yıllardır izini sürmek ve neslini korumak için gayret gösterdiğimiz bu nadir türümüzün avlanmasına izin verilmesiyle ilgili asılsız iddialar bir yana, avlayan kişilere uygulanacak para cezasında 2023 yılı başında artırıma gidilmiş ve tutar 1 milyon 200 bin liraya çıkarılmıştır.

        Anadolu parsının avlanması durumunda, 105 bin liraya kadar idari para cezası ve 1 milyon 200 bin lira tazminat bedelinin yanı sıra 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağını kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz" denildi.

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        #anadolu parsı
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