Anadolu Otoyolu'ndaki kazalarda ölü ve yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 41 AGS 302 plakalı kamyon, otoyolun Alancuma mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.

Aynı yönde seyreden Muzaffer Kurt kontrolündeki 34 ACL 880 plakalı otomobil, savrulan kamyonun altına girdi.Kazada, sürücü Kurt olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki Nevin O, Güzide Ş, Emine O, Seyfettin Ş. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık personelince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kurt'un cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Gözaltına alınan kamyon şoförü M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

DÜZCE'DE ZİNCİRLEME KAZA

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.

Otoyolda Ankara istikametine seyreden Kamil P. idaresindeki 38 YT 729, Mehmet Y. yönetimindeki 34 DK 71255, Gökhan Y'nin kullandığı 39 AR 309 ve Engin S. idaresindeki 06 BHS 943 plakalı otomobiller, Bataklıçiftlik mevkisinde çarpıştı.

Kazada, 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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